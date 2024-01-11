الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: جنوب إفريقيا طالبت بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة

إتهمت جنوب إفريقيا، يوم الخميس، "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة التزام واشنطن بضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة.
قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن أي اعتداء أميركي على عناصر الجماعة في البحر الأحمر لن يبقى دون رد، مؤكدا أن موقف واشنطن ولندن لن يمنع الجماعة من الاستمرار في وقف الجرائم الإسرائيلية، وفق تعبيره.