إيران تحتجز ناقلة نفط أميركية في خليج عمان

أعلنت إيران، يوم الخميس، إن قواتها البحرية قامت باحتجاز ناقلة نفط خام أميركية في خليج عمان، على ما نقلت وكالة تسنيم للأنباء.

وأوردت الوكالة شبه الرسمية: "أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش، ان القوات البحرية للجيش الإيراني قامت بتوقيف ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عمان بأمر قضائي".

وفي وقت سابق من الخميس، قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن "ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4-5 أشخاص مسلحين على بعد حوالي 50 ميلا إلى الشرق من صحار بسلطنة عمان".

وأضافت المذكرة أن المسلحين المشتبه بهم كانوا يرتدون زيا أسود يشبه الزي العسكري وأقنعة سوداء.

وبحسب مذكرة أمبري، فإن الناقلة اتهمت في وقت سابق لحملها نفطا إيرانيا خاضعا للعقوبات، وتمت مصادرتها وتغريمها من قبل الولايات المتحدة.

من جهتها، قالت شركة "إمباير نافيغايشن" اليونانية إن ناقلة النفط تابعة لها.