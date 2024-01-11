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عربي و دولي

هكذا ترافعت جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

2024-01-11 | 11:13
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هكذا ترافعت جنوب أفريقيا ضد &quot;إسرائيل&quot; في محكمة العدل الدولية
هكذا ترافعت جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية


إتهمت جنوب إفريقيا، يوم الخميس، "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لـ "إسرائيل" بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
بدأ الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في بناء قضيتهم من أجل اتخاذ تدابير مؤقتة، قائلين إن "إسرائيل أظهرت نمطاً منظماً من السلوك يمكن من خلاله استنتاج الإبادة الجماعية".
وبدأت عديلة حسيم من جنوب أفريقيا بتوضيح أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل"، مع التركيز على قتل المدنيين الفلسطينيين، وإلحاق الأذى الجسدي الخطير بهم، وفرض ظروف لا يمكنها الحفاظ على الحياة، والهجمات العسكرية على نظام الرعاية الصحية في غزة.
وذكرت أن "الفلسطينيين في غزة يقتلون بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر. كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب المجاعة والمرض، بسبب تدمير المدن الفلسطينية، ومحدودية المساعدات المسموح بدخولها، واستحالة توزيع المساعدات مع سقوط القنابل".
وقالت: "هذا يجعل الحياة مستحيلة". 
وتضمنت تصريحاتها لقطات فيديو للظروف الصعبة على الأرض في غزة، بما في ذلك شاحنة مساعدات يكتظ بها المدنيون اليائسون. وقالت: "لا شيء سيوقف المعاناة إلا بأمر من هذه المحكمة”.
وقالت: "ليس من الضروري أن تتوصل المحكمة إلى رأي نهائي حول ما إذا كان سلوك إسرائيل يشكل إبادة جماعية، ولكن فقط ما إذا كان من الممكن اعتبار بعض الأفعال ضمن أحكام الاتفاقية (...) من الواضح أن بعض هذه الأفعال على الأقل، إن لم يكن كلها، تقع ضمن أحكام الاتفاقية".
وقالت إن "إسرائيل فرضت أيضاً عمداً اعتبارات على غزة تهدف إلى التدمير الجسدي للشعب".
واستشهد وفد جنوب أفريقيا بنيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينغ في شرح دفاعه عن الفلسطينيين. وقال فوسي مادونسيلا، سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا، إن "السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك القوانين التمييزية المؤسسية، وفرض "الفصل العنصري والإفلات من العقاب على مدى عقود قد شجعت إسرائيل".
وقال وزير العدل الجنوب أفريقي رونالد لامولا، وهو عضو آخر في الوفد، نقلاً عن نيلسون مانديلا، الرئيس السابق للبلاد: "نحن جزء من إنسانية واحدة"، وأضاف أن "العنف والدمار لم يبدأ في 7 أكتوبر 2023. لقد عانى الفلسطينيون من القمع والعنف المنهجيين على مدى السنوات الـ 76 الماضية".
واستشهدت جنوب أفريقيا بكلمات مسؤولين "إسرائيليين" كبار كدليل على نية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مما يفتح قضية تحظى بمتابعة وثيقة يمكن أن تحدد مسار الحرب.
وفي جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، قال المحامي الجنوب إفريقي تمبيكا نجكوكايتوبي إن "المسؤولين الإسرائيليين استخدموا عمدا وبشكل منهجي لغة تجردهم من الإنسانية لتطبيع خطاب الإبادة الجماعية، وإرسال رسالة إلى الجنود الإسرائيليين على الأرض".
واستشهد نغكوكايتوبي بإشارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مقاطع الكتاب المقدس، بالإضافة إلى تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي. كما سلط الضوء على مقطع فيديو قال إنه يظهر جنودا "إسرائيليين" يرددون لغتهم ويحتفلون بالهجمات.
وحث محامون يمثلون جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية يوم الخميس على إصدار أمر لـ "إسرائيل" بوقف العنف في غزة، في ختام أولى جلسات الاستماع في قضية تاريخية يمكن أن تحدد مسار الصراع.
وقال فوغان لوي، المحامي البريطاني الذي يمثل جنوب أفريقيا: "إذا تم تنفيذ أي عملية عسكرية - بغض النظر عن مدى دقة تنفيذها - بناءً على نية تدمير شعب كلياً أو جزئياً، فإنها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ويجب أن تتوقف".
هكذا ترافعت جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

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