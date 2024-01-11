"وول ستريت جورنال" عن مصادر: الشرق الأوسط يستعد لضربات أميركية على الحوثيين

ونقلت الصحيفة عن المصادر أن "دبلوماسيين غربيين أوردوا أن الأهداف المحتملة هي مواقع إطلاق صواريخ ومسيّرات للحوثيين".

وقالت الصحيفة إن دبلوماسيين غربيين أبلغوا مسؤولين في مجال الشحن البحري أن الأهداف ستكون حول الحديدة وحجة.

بدورها اشارت صحيفة "التايمز" البريطانية الى ان "الحكومة البريطانية تعقد اجتماعا بالتزامن مع تحضيرات بريطانية أميركية لشن ضربات".

وقالت الصحيفة ان " من المتوقع أن يستهدف التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قواعد رئيسية للحوثيين"، لافتة الى ان "الخارجية البريطانية قلقة من خروج الأوضاع عن السيطرة لذا يتوقع أن يكون أي عمل ضد الحوثيين محدودا".