بسبب التصعيد في البحر الأحمر .. تسلا تعلق معظم الإنتاج في برلين

قالت شركة تسلا إنها ستعلق معظم إنتاج السيارات في مصنع لها بالقرب من برلين في الفترة من 29 كانون الثاني إلى 11 شباط، مشيرة إلى نقص المكونات بسبب التحولات في مسارات الشحن على خلفية الصراع المسلح في البحر الأحمر.