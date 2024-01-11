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2024-01-11 | 17:12
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رئيس وزراء اسكتلندا: ليس لبريطانيا سجل جيد في التدخل العسكري بالشرق الأوسط لذا يجب إطلاع البرلمان على التفاصيل
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رئيس وزراء اسكتلندا: ليس لبريطانيا سجل جيد في التدخل العسكري بالشرق الأوسط لذا يجب إطلاع البرلمان على التفاصيل
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