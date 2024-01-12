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عربي و دولي

ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن

2024-01-12 | 00:45
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ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن

شنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم ضربات استهدفت الحوثيين في اليمن.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله انّ الولايات المتحدة وبريطانيا وجّهتا "بنجاح" ضربات ضد الحوثيين ، ردا على هجماتهم على سفن في البحر الأحمر.

 كما أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات كانت "ضروريّة" و"متناسبة".

في المقابل نقلت "فرانس برس" عن قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين قولها عبر موقعها الإلكتروني إن "عدوانا أميركيا بمشاركة بريطانية" يستهدف مواقع في العاصمة صنعاء ومدن أخرى.

وأشارت القناة إلى أن الضربات طالت "قاعدة الديلمي الجوية" الواقعة في جوار مطار العاصمة صنعاء، و"محيط مطار الحديدة، مناطق في مديرية زبيد، معسكر كهلان شرقي مدينة صعدة، مطار تعز، معسكر اللواء 22 بمديرية التعزية، والمطار في مديرية عبس".

كما أفاد مراسلون ل، "فرانس برس" في صنعاء والحديدة بسماع دوي ضربات متتالية وتحليق للطيران، تبعته أصوات سيارات إسعاف.

وأظهرت مقاطع مصوّرة تمّ تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انفجارات تضيء السماء وأصوات دويّ قوي وهدير طائرات.

وقال بايدن في بيان "بتوجيه منّي، نفّذت القوّات العسكريّة الأميركيّة - بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا - ضربات ناجحة ضدّ عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمرّدون الحوثيّون لتعريض حرّية الملاحة للخطر في أحد الممرّات المائيّة الأكثر حيويّة في العالم".

ووصف الضربات بأنّها "ردّ مباشر" على ما مجموعه "27 هجوما" شنّها الحوثيون على سفن وشملت "استخدام صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن للمرّة الأولى في التاريخ".

وتابع بايدن "هذه الضربات المُحدّدة الأهداف هي رسالة واضحة مفادها أنّ الولايات المتحدة وشركاءنا لن يتسامحوا مع الهجمات".

في بيان مشترك، أعلنت الولايات المتحدة وأستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبيّة والمملكة المتّحدة، أنّ "هدفنا يبقى متمثّلا في تهدئة التوتّر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر".

وأوضح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أنّ الضربات استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتيّة لمسيّرات وصواريخ، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في "تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيّين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدوليّة".

من جهته، قال سوناك في بيان "رغم التحذيرات المتكرّرة للمجتمع الدولي، واصل الحوثيّون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، مرّة أخرى هذا الأسبوع ضدّ سفن حربية بريطانيّة وأميركيّة"، مضيفا "هذا لا يمكن أن يستمرّ (...) لذا اتّخذنا إجراءات محدودة وضروريّة ومتناسبة دفاعا عن النفس".

ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن

عربي و دولي

اليمن

الحوثيين

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Aljadeed
الحوثيون يتعهّدون بمواصلة استهداف السفن المرتبطة بـ "إسرائيل" في البحر الأحمر
البيت الأبيض: الضربات ردا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر

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