السعودية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في البحر الأحمر: لضبط النفس وتجنب التصعيد

وقالت الخارجية السعودية في بيان "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".

وأضافت "اذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع تدعو إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من احداث ".