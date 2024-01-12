السعودية تعرب عن قلقها إزاء التطورات في البحر الأحمر: لضبط النفس وتجنب التصعيد
أعربت المملكة العربية السعودية عن "قلق بالغ" فجر اليوم في أعقاب الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على مواقع عدة في اليمن، داعية إلى "ضبط النفس" ومشددة في الوقت نفسه على "أهمية الاستقرار" في منطقة البحر الأحمر.
وقالت الخارجية السعودية في بيان "تتابع المملكة العربية السعودية بقلق بالغ العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرض لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية".
وأضافت "اذ تؤكد المملكة على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع تدعو إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من احداث ".