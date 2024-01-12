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عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية: العدوان الأميركي - البريطاني لن يمر دون رد ودون عقاب

2024-01-12 | 03:37
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القوات المسلحة اليمنية: العدوان الأميركي - البريطاني لن يمر دون رد ودون عقاب
القوات المسلحة اليمنية: العدوان الأميركي - البريطاني لن يمر دون رد ودون عقاب

اصدرت القوات المسلحة اليمنية بيانا جاء فيه: "أقدم العدو الأمريكي البريطاني وفي إطار دعمه لاستمرار الإجرام الإسرائيلي في غزة على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة وقد أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء قواتنا المسلحة".

واضاف البيان: "إن العدو الأمريكي والبريطاني يتحمل كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني ولن يمر دون رد ودون عقاب، وإن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعا عن اليمن وسيادته واستقلاله."
وتابع: "إن هذا العدوان الغاشم لن يثني اليمن عن موقفه الداعم والمساند لمظلومية الشعب الفلسطيني، والقوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر."
 
القوات المسلحة اليمنية: العدوان الأميركي - البريطاني لن يمر دون رد ودون عقاب

عربي و دولي

اليمن

الحوثيين

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