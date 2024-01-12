الحكومة اليمنية: العملية العسكرية الأميركية-البريطانية نتيجة استمرار جماعة الحوثي في استهداف الملاحة الدولية

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب، مشدداً على أن حركة الملاحة منتظمة من الاتجاهين بالقناة.
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رليدر، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تشهد، حتى هذه اللحظة، أي رد من جماعة "أنصار الله" على الضربات التي وجهتها لأهداف في اليمن، فجر اليوم الجمعة.
أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الجاهزية "للردع والرد واليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن".