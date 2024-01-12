صفارات الإنذار تدوي في منطقة حانيتا بالجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رليدر، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تشهد، حتى هذه اللحظة، أي رد من جماعة "أنصار الله" على الضربات التي وجهتها لأهداف في اليمن، فجر اليوم الجمعة.



