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عربي و دولي

هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن

2024-01-12 | 10:30
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هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن
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هيئة التجارة البحرية البريطانية: تلقينا تقريرا عن واقعة على بعد 90 ميلا بحريا قبالة اليمن

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ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
البيت الأبيض: الضربات ردا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر

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بعد الضربات ضد الحوثيين... قناة السويس تحسم جدل تعليق الملاحة

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب، مشدداً على أن حركة الملاحة منتظمة من الاتجاهين بالقناة.

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قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، إنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب، مشدداً على أن حركة الملاحة منتظمة من الاتجاهين بالقناة.

البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن أي رد من "أنصار الله"
11:31

البنتاغون: الولايات المتحدة لم تشهد حتى الآن أي رد من "أنصار الله"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رليدر، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تشهد، حتى هذه اللحظة، أي رد من جماعة "أنصار الله" على الضربات التي وجهتها لأهداف في اليمن، فجر اليوم الجمعة.

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رليدر، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تشهد، حتى هذه اللحظة، أي رد من جماعة "أنصار الله" على الضربات التي وجهتها لأهداف في اليمن، فجر اليوم الجمعة.

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11:20

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أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الجاهزية "للردع والرد واليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن".

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أكد وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، الجاهزية "للردع والرد واليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن".

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