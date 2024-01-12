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عربي و دولي

ترامب يهاجم إدارة بايدن بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

2024-01-12 | 14:51
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ترامب يهاجم إدارة بايدن بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن
ترامب يهاجم إدارة بايدن بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الجمعة، إدارة الرئيس جو بايدن، بعد أن شن الجيشان الأمريكي والبريطاني ضربات ضد العديد من الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن، في حين لا يزال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في المستشفى.

وكتب ترامب عبر منصة Truth Social التي يمتلكها: "اسمحوا لي أن أفهم هذا بشكل صحيح. نحن نلقي القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى (حيث هُزم داعش!)، ووزير دفاعنا، الذي اختفى منذ خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى".

كما أضاف الرئيس السابق: "تذكروا أن هذه هي نفس العصابة التي (استسلمت) في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أو إقالة أحد. لقد كانت اللحظة الأكثر إحراجا في تاريخ الولايات المتحدة. الآن لدينا حروب في أوكرانيا وإسرائيل واليمن، لكن لا توجد حرب على حدودنا الجنوبية. هذا يجعل من المنطقي جدا أن جو بايدن الفاسد هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة!". 

ترامب يهاجم إدارة بايدن بعد الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

عربي و دولي

دونالد ترامب

جو بايدن

اليمن

أميركا

بريطانيا

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Aljadeed
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: العدوان الاميركي البريطاني أسفر عن استشهاد 5 وإصابة 6 من القوات المسلحة اليمنية و العدوان لن يمر دون رد ودون عقاب
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