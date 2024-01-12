بايدن يتوعد الحوثي: سنرد إذا واصلوا سلوكهم المتهور

شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف لجماعة الحوثيين في اليمن فجر اليوم السبت، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت مواقع عدة للحوثيين، بهدف ما تسميانه إضعاف قدراتهم على شن هجمات في البحر الأحمر، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد.