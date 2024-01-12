بايدن يتوعد الحوثي: سنرد إذا واصلوا سلوكهم المتهور

شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف لجماعة الحوثيين في اليمن فجر اليوم السبت، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت مواقع عدة للحوثيين، بهدف ما تسميانه إضعاف قدراتهم على شن هجمات في البحر الأحمر، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك خلال زيارته العاصمة الأوكرانية الجمعة عن توقيع اتفاق أمني ثنائي مدته عشر سنوات، وصفه الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأنه "غير مسبوق".
صرّح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أن الضربات التي تشنها أمريكا وحلفاؤها على اليمن تحمل خطر توسيع الصراع في الشرق الأوسط.