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عربي و دولي

أميركا تهاجم مواقع الحوثيين مجدداً.. وغوتيريش يدعو إلى تجنب التصعيد

2024-01-13 | 03:40
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أميركا تهاجم مواقع الحوثيين مجدداً.. وغوتيريش يدعو إلى تجنب التصعيد
أميركا تهاجم مواقع الحوثيين مجدداً.. وغوتيريش يدعو إلى تجنب التصعيد

شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف لجماعة الحوثيين في اليمن فجر اليوم السبت، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت مواقع عدة للحوثيين، بهدف ما تسميانه إضعاف قدراتهم على شن هجمات في البحر الأحمر، فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون، مشيرا إلى أن الغارات أقل نطاقا بكثير من سابقتها ونفذتها واشنطن بشكل منفرد.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الأطراف إلى عدم التصعيد بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، كما حث الدول التي تحمي سفنها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى الالتزام بالقانون الدولي.
أميركا تهاجم مواقع الحوثيين مجدداً.. وغوتيريش يدعو إلى تجنب التصعيد

عربي و دولي

أميركا

اليمن

أنطونيو غوتيريش

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