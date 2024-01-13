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عربي و دولي

عشرات المسؤولين السابقين في "إسرائيل" يدعون لإجراء إنتخابات

2024-01-13 | 05:12
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عشرات المسؤولين السابقين في &quot;إسرائيل&quot; يدعون لإجراء إنتخابات
عشرات المسؤولين السابقين في "إسرائيل" يدعون لإجراء إنتخابات

وقع عشرات المسؤولين الأمنيين "الإسرائيليين" السابقين عريضة تدعو إلى إجراء انتخابات فورا لاستبدال القيادة السياسية في ظل الأوضاع الجارية والحرب على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام العدو.

ونشرت "يديعوت أحرونوت" أمس الجمعة عريضة وقعها أكثر 170 مسؤولا أمنيا من القادة السابقين لجهاز المخابرات "الموساد" وجهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش والشرطة، بعد أن أطلقوا على أنفسهم اسم "منتدى الجدار الواقي لإسرائيل".
وأوضحت الصحيفة أن من أبرز الموقعين الرئيس الأسبق لجهاز الموساد تامير باردو، والرئيسين السابقين لجهاز الشاباك يوفال ديسكين وكارمي غيلون، والرؤساء السابقين للشرطة شلومو أهارونيشكي ورافي بيليد وموشيه كاردي.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد قال المسؤولون السابقون إن "إسرائيل دفعت ثمنا باهظا من الدماء بسبب فشل المستويات السياسية والأمنية" وإن "إسرائيل رغم إظهارها وحدة، وجدت نفسها في صراع عسكري آخر من أجل وجودها ذاته" وإن "الوقت حان لاختيار القيادة التي تنال ثقة الشعب".
ونقلت عن القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش اللواء نوعام تيفون قوله إن "الوضع الأمني يتطلب قيادة جديدة يثق بها الشعب، والطريقة الصحيحة للقيام بذلك من خلال الانتخابات" لافتا إلى أن "الحكومة الحالية لم توفر الأمن" وأنهم "بحاجة إلى اختيار الأشخاص الذين يمكنهم استعادة الأمن".
وتوقع تيفون أن يحدد الكنيست موعدا متفقا عليه ويقره بالدورة الحالية، مؤكدا أن "على هذه الحكومة وكل من تولى منصبا أن يتحمل المسؤولية ويقدم استقالته، والمطلوب إعادة التفويض إلى الشعب".
عشرات المسؤولين السابقين في "إسرائيل" يدعون لإجراء إنتخابات

عربي و دولي

إسرائيل

قطاع غزة

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