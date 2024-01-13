الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

لهذا السبب.. إلغاء نحو 80 بالمئة من رحلات خطوط بروكسل الجوية

2024-01-13 | 05:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لهذا السبب.. إلغاء نحو 80 بالمئة من رحلات خطوط بروكسل الجوية
لهذا السبب.. إلغاء نحو 80 بالمئة من رحلات خطوط بروكسل الجوية

ستُلغى بين 70 و80 بالمئة من رحلات خطوط بروكسل الجوية المقررة السبت، على ما أعلنت ناطقة باسم الشركة البلجيكية، بسبب إضراب مفاجئ للطيارين والطواقم المسافرة.

وقالت المتحدثة لوكالة فرانس برس: "نأسف لدعوة نقابات الطيارين إلى إضراب مفاجئ ندعوهم للانضمام إلينا حول طاولة الحوار لمواصلة النقاشات والحؤول دون وقوع أضرار يمكن تجنّبها بخطوط بروكسل الجوية".
وأضافت: "نتقدم باعتذاراتنا لكلّ الركاب" المتضررين، دون أن تعلّق على مطالب الموظفين.
ودعت ثلاث نقابات طيارين إلى إضراب لمدة 24 ساعة اعتباراً من صباح السبت وطالبت بربط المزايا غير المدرجة في الرواتب بالتضخّم.
ودعت نقابة أخرى طواقم المقصورة إلى الانضمام إلى إضراب الطيارين للمطالبة بـ"زيادة الرواتب" وتوزيع أفضل لساعات العمل، وفق بيان.
وتشغّل خطوط بروكسل الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية نحو أربعين طائرة تخدم زهاء 85 وجهة.
وكانت الشركة قد شهدت إضراباً كبيراً شمل الطيارين والمضيفات والمضيفين في يونيو 2022 شلّ رحلاتها.
لهذا السبب.. إلغاء نحو 80 بالمئة من رحلات خطوط بروكسل الجوية

عربي و دولي

خطوط بروكسل الجوية

بلجيكا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السفير المصري في بيروت: ما ذكره الجانب الإسرائيلي أمام العدل الدولية محاولة بائسة للتنصل من المسؤولية
الحوثيون: الضربات الأميركية لم يكن لها تأثير يذكر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

الجيش الاميركي: فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال
07:01

الجيش الاميركي: فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال

أعلن الجيش الأميركي في بيان فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال منذ مساء الخميس.

07:01

الجيش الاميركي: فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال

أعلن الجيش الأميركي في بيان فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال منذ مساء الخميس.

وزارة الصحة بغزة تكشف: 6 سيارات إسعاف فقط تصلح للإستخدام
06:41

وزارة الصحة بغزة تكشف: 6 سيارات إسعاف فقط تصلح للإستخدام


قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

06:41

وزارة الصحة بغزة تكشف: 6 سيارات إسعاف فقط تصلح للإستخدام


قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

الحكم على ترامب بدفع غرامة مالية كبيرة لـ "نيويورك تايمز".. ما القصة؟
06:33

الحكم على ترامب بدفع غرامة مالية كبيرة لـ "نيويورك تايمز".. ما القصة؟

صدر حكم قضائي على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوجبه بدفع 392 ألفا و638 دولارا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وإلى صحفيين فيها كنفقات قضائية بعدما رُفضت شكوى تقدم بها ضدهم.

06:33

الحكم على ترامب بدفع غرامة مالية كبيرة لـ "نيويورك تايمز".. ما القصة؟

صدر حكم قضائي على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوجبه بدفع 392 ألفا و638 دولارا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وإلى صحفيين فيها كنفقات قضائية بعدما رُفضت شكوى تقدم بها ضدهم.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024