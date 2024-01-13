السفير المصري في بيروت: ما ذكره الجانب الإسرائيلي أمام العدل الدولية محاولة بائسة للتنصل من المسؤولية



السفير المصري في بيروت: ما ذكره الجانب الإسرائيلي أمام العدل الدولية محاولة بائسة للتنصل من المسؤولية



أكد السفير المصري في بيروت علاء موسى أن "ما ذكره الجانب الإسرائيلي في مرافعته أمام محكمة العدل الدولية عن أن مصر مسؤولة عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما هي إلا محاولة بائسة أخرى من اسرائيل للتنصل من مسؤوليتها كسلطة احتلال ومن تحملها تبعات عدم وصول المساعدات إلى غزة، على الرغم من صدور أكثر من قرار أممي في هذا الشأن، كما أنها محاولة جديدة لإلقاء وإلصاق مغبة سياساتها على أطراف أخرى ليست في حاجة إلى إثبات موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".

