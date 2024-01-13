الجيش الاميركي: فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال

أعلن الجيش الأميركي في بيان فقدان اثنين من أفراد البحرية الأميركية قبالة سواحل الصومال منذ مساء الخميس.



وأوضحت القيادة العسكرية الأميركية انه "تجري عملية بحث وإنقاذ لتحديد مكان البحارين. ولأسباب أمنية عملياتية، لن ننشر أي معلومات إضافية حتى الانتهاء من عملية الإنقاذ".



ويعمل البحاران في الأسطول الخامس للولايات المتحدة المتمركز في البحرين والمنتشر في منطقة واسعة تضم الخليج العربي والبحر الأحمر وخليج عمان وأجزاء من المحيط الهندي.



وينفذ الجيش الأميركي الذي يملك قاعدة في جيبوتي، عمليات في الصومال منذ عدة سنوات بالتعاون مع الجيش الصومالي ونيابة عن الحكومة.