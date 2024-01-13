نتنياهو: سنواصل الحرب ولن يوقفنا أحد "لا لاهاي ولا محور الشر"

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت قال نتنياهو: "سنواصل الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حماس، وعودة جميع مختطفينا، وضمان بأن غزة لن تشكل تهديدا لبلدنا"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف: "سنعيد الأمن إلى الشمال والجنوب، ولن يوقفنا أحد، لا لاهاي ولا محور الشر"، في إشارة لإيران والتنظيمات الموالية لها بالمنطقة، بحسب "وكالة سبوتنيك".