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عربي و دولي

أنقرة تعلن مقتل 45 مسلحا كرديا عقب استهداف قوات تركية لهم شمالي سوريا والعراق

2024-01-13 | 15:11
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أنقرة تعلن مقتل 45 مسلحا كرديا عقب استهداف قوات تركية لهم شمالي سوريا والعراق
أنقرة تعلن مقتل 45 مسلحا كرديا عقب استهداف قوات تركية لهم شمالي سوريا والعراق

أعلنت الرئاسة التركية، "مقتل 45 مسلحا بضربات جوية استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا والعراق".

وأوضح بيان صادر عن الرئاسة التركية عقب اجتماع أمني برئاسة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "قامت القوات التركية في عملية أطلقتها عقب الهجوم الغادر على قواتنا شمالي العراق، بتحييد 45 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية، 36 منهم شمالي العراق و9 آخرين شمالي سوريا".

كما أضاف البيان: "أولويتنا الرئيسية هي القضاء الدائم على التهديد الإرهابي أينما وجد وبغض النظر عمن يقف وراءه، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية وحق الدفاع عن النفس".

وحمّل البيان القوى الداعمة لتنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية شمالي سوريا والعراق، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية الهجمات على القوات التركية، موضحا أن "الهجمات المتزايدة في الفترة الأخيرة على قواتنا شمالي العراق هي جزء من سيناريوهات تغذية الإرهاب". 

أنقرة تعلن مقتل 45 مسلحا كرديا عقب استهداف قوات تركية لهم شمالي سوريا والعراق

عربي و دولي

الرئاسة التركية

تركيا

سوريا

العراق

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