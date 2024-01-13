رئيس أركان العدو: علينا منع أي ابتزاز لوقف إطلاق النار في غزة

وجاءت تصريحات هليفي في مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم السبت، وقال خلاله: "لقد صدقنا مساء اليوم، على خطط في قيادة المنطقة الجنوبية لمواصلة القتال وزيادة الضغط العسكري على حماس، الضغط الذي سيؤدي إلى تفكيك حماس وإعادة المختطفين. إن هذا الضغط وحده أتاح حتى الآن إعادة العديد من المختطفين".

وأضاف هليفي: "يوافق غداً مرور مائة يوم على بداية الحرب، مائة يوم لا يزال فيها المختطفون محتجزين في غزة من قبل مخربي حماس الوحشيين. إننا نعمل بكل الوسائل، وأغلبها سرية، من أجل إعادتهم وسنستمر في ذلك حتى إعادتهم جميعاً".

وتابع: "المهمة لم تكتمل بعد، أعلم أن كل دقيقة لها معنى حاسم، وإننا لسنا في حالة من عدم الاكتراث بذلك، الوقت يضغط لإعادة المختطفين ولا ننسى ولو لحظة واحدة هذه الغاية السامية ولا نتراجع عنها".