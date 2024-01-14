"تهنئة" اليابان لرئيس تايوان تثير أزمة... والصين غاضبة

وهنأت كاميكاوا لاي على فوزه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية، السبت، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان.

كما قالت كاميكاوا إن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، "شريك وصديق بالغ الأهمية".

وردا على ذلك وصفت السفارة الصينية في اليابان تصريحات كاميكاوا بأنها "تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين" دون أن تشير إلى لاي أو تعترف بفوزه وذلك وفقا لبيان نشر اليوم على حساب السفارة على موقع وي تشات.

وقالت السفارة الصينية: "نعبر عن استيائنا البالغ ومعارضتنا الشديدة لذلك، وقدمنا احتجاجا رسميا إلى الجانب الياباني، ومثل معظم الدول، لا تقيم اليابان علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان وهو شرط لإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين".