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عربي و دولي

توترات اليمن... "رسالة تحذير" إيرانية لأميركا وبريطانيا

2024-01-14 | 04:41
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توترات اليمن... &quot;رسالة تحذير&quot; إيرانية لأميركا وبريطانيا
توترات اليمن... "رسالة تحذير" إيرانية لأميركا وبريطانيا

اتهم السفير أمير سعيد إرافاني، الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بإعلان الحرب على الشعب اليمني بعد ليلتين من الضربات الجوية المشتركة على البلاد.

وفي تصريح حصري لمجلة "نيوزويك"، قال إيرافاني إن "أي دولة تشارك في هذا العدوان العسكري أو الأعمال العدائية اللاحقة قد تعرض نفسها لخطر محتمل".

وفي وقت سابق، هدد الحوثيون بـ"رد قوي وفعال"، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن خلال ليل الجمعة، مما أدى إلى تفاقم التوترات في المنطقة

توترات اليمن... "رسالة تحذير" إيرانية لأميركا وبريطانيا

عربي و دولي

الحوثيون

أنصار الله

إيران

الولايات المتحدة الأميركية

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