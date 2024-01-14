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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا حرب غزة منذ 7 تشرين الأول إلى 23,968 وأكثر من 60 ألف جريح
2024-01-14 | 05:50
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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا حرب غزة منذ 7 تشرين الأول إلى 23,968 وأكثر من 60 ألف جريح
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