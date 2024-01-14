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عربي و دولي

أبو عبيدة: مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية

2024-01-14 | 14:30
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أبو عبيدة: مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية
أبو عبيدة: مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية


اعلن الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة بان "معركة "طوفان الأقصى" مفصلية في تاريخ شعبنا وأمتنا، صرخة دوت لتحرر كل الأمم والشعوب المستعمرة وأعطت نموذجاً كيف للكف أن تناطح المخرز، ونحن نذكر المتواطئين والعاجزين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب قبل السابع من أكتوبر بالعدوان على أقصانا".

واكد أبو عبيدة في كلمة له هي الأولى بالصوت والصورة منذ 23 تشرين الثاني الماضي، بانه "لم يكن أمامنا سوى تفعيل قوتنا للرد على المجازر التي سعت لسحق شعبنا، وقد بلغت جرائم العدو وحكومته بالمطالبة بسحق شعبنا وتدمير مقدساته في الضفة والقدس والداخل وغزة، وبات قادة العدو يتلذذون بقتل أسرانا ويشددون الخناق على غزة لإرضاء غرائز جمهورهم".

واوضح أبو عبيدة بان ما حدث في السابع من تشرين الاول جاء رداً على مجازر العدو ضد شعبنا منذ مئة عام، ونحن كبدنا العدو وما زلنا نكبده خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 تشرين الاول الماضي.
واعلن أبو عبيدة بانه "استهدفنا وأخرجنا عن الخدمة 1000 آلية عسكرية صهيونية خلال 100 يوم في غزة، وجل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام".
وشدد أبو عبيدة على ان "معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد، وأي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة".
واكد أبو عبيدة بانه "ما يعلن عنه العدو من إنجازات موهومة حول الصواريخ والأنفاق هي محل سخرية لنا وسيأتي اليوم الذي نثبت فيه كذبه، وقبل السابع من تشرين الاول وضمن خطة العمليات لم يكن لدينا أي مخزن سلاح أو منصة صواريخ مذخرة، والعدو فشل في تحقيق أهدافه أو تحرير أي أسير لدينا"، واكد بان "مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، وعلى الأغلب العديد من الأسرى قد قتلوا والعدو يتحمل مسؤولية مصيرهم". واوضح بان مجازر الاحتلال خلقت مقاتلاً في المستقبل في كل بيت فلسطيني وعربي.
وحيا أبو عبيدة المقاومة في لبنان واليمن والعراق ونعى شهداءهم، وقد جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة. 
 
أبو عبيدة: مصير العديد من الأسرى صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية

عربي و دولي

فلسطين

أبو عبيدة

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