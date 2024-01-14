أمير دولة قطر: فلسطين قضية مبدأ وشرف وقتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله

سامويل وربيرغ لـ"نقطة تحوّل": العلاقة بين أميركا وإسرائيل وطيدة ولم تتغير وهذا لا يعني ان بايدن لا يرى بأنه من حق الفلسطينيين ان يكون لهم دولة