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عربي و دولي

توقيف مؤيدين للفلسطينيين في بريطانيا بشبهة "تعطيل البورصة"

2024-01-15 | 01:55
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توقيف مؤيدين للفلسطينيين في بريطانيا بشبهة &quot;تعطيل البورصة&quot;
توقيف مؤيدين للفلسطينيين في بريطانيا بشبهة "تعطيل البورصة"

أوقِف ستة أعضاء في جماعة "العمل الفلسطيني" امس في المملكة المتحدة للاشتباه في أنهم كانوا ينوون تعطيل بورصة لندن اليوم ​احتجاجا على "تجارة الأسلحة" مع "إسرائيل" وفق ما أعلنت الشرطة البريطانية.

 وقالت الشرطة في بيان مساء امس إن "ناشطين في جماعة العمل الفلسطيني كانوا يعتزمون على الأرجح مهاجمة بورصة لندن صباح الاثنين 15 كانون الثاني/يناير لإحداث أضرار وإغلاق المبنى لمنع فتحه".

وفتحت شرطة سكوتلاند يارد تحقيقا الجمعة بعدما حذّرها صحافيّ في صحيفة "ديلي إكسبرس".

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية ، فقد أوقِف رجل يبلغ 31 عاما وامرأتان تبلغان 28 و26 عاما الأحد في ليفربول، وامرأة تبلغ 29 عاما ورجل يبلغ 23 عاما في لندن، ورجل يبلغ 27 عاما في برايتون، على خلفية الاشتباه في حصول "تآمر لإلحاق أضرار جنائية". وكانوا جميعا لا يزالون رهن الاحتجاز لدى الشرطة مساء الأحد.

وتصف جماعة "العمل الفلسطيني" نفسها بأنها "شبكة عمل مباشر" هدفها إدانة "التواطؤ البريطاني" مع "إسرائيل"، وقالت عبر منصة إكس إن "بورصة لندن تجمع مليارات الجنيهات لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي...".

وسبق للجماعة أن نفذت تحركات عدة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر إثر الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

وفي تشرين الأول الماضي أقدمت الجماعة على طلاء واجهة مقر بي بي سي في لندن باللون الأحمر، متهمة هيئة الإذاعة البريطانية بأن "يديها ملطختان بالدماء" بسبب تغطيتها الحرب.

توقيف مؤيدين للفلسطينيين في بريطانيا بشبهة "تعطيل البورصة"

عربي و دولي

فلسطينيين

بريطانيا

بورصة لندن

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