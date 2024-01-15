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عربي و دولي

البنتاغون: أسقطنا صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مدمّرة أميركية

2024-01-15 | 02:01
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البنتاغون: أسقطنا صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مدمّرة أميركية
البنتاغون: أسقطنا صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مدمّرة أميركية



أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) فجر اليوم أنّها أسقطت عصر امس صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن باتّجاه مدمّرة أميركية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت سنتكوم في بيان إنّ "صاروخ كروز مضادّاً للسفن أُطلِق من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن باتجاه السفينة يو إس إس لابون التي كانت تعمل في جنوب البحر الأحمر".

وأضافت "أُسقِط الصاروخ قرب ساحل الحُديدة من جانب مقاتلة أميركية، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار".

ويعد هذا الهجوم الاول الذي يستهدف مدمّرة أميركية منذ أن شنّت الولايات المتّحدة وبريطانيا ضربات مكثّفة ضدّ مواقع للحوثيين .

وامس أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن غارات أميركية بريطانية جديدة استهدفت محافظة الحديدة في غرب اليمن، لكنّ مسؤولًا أميركيا نفى الأمر.

وتحدث موقع "أنصار الله"، التسمية الرسمية للحوثيين، عن "غارات جوية لطيران العدوان الأميركي البريطاني على الحديدة".

إلا أنّ مسؤولًا عسكريا أميركيا رفض كشف اسمه قال لفرانس برس "لم تُنفّذ اليوم (الأحد) أي ضربة أميركية أو للتحالف".

وكانت القوات الأميركية والبريطانية شنت فجر الجمعة الماضي عشرات الغارات على مواقع عسكرية عدة تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة. وأعلن الحوثيون أن الضربات أدت إلى مقتل خمسة عناصر في صفوفهم.

وفجر السبت الماضي، استهدفت الولايات المتحدة مجدّدا قاعدة جوية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ عام 2014. وقال الجيش الأميركي إنه ضرب "موقع رادار في اليمن".

وأتت الضربات  الأميركية والبريطانية رداً على هجمات نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفنا تجاريّة يشتبهون في أنّها مرتبطة بـ "إسرائيل" أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

البنتاغون: أسقطنا صاروخاً أطلق من اليمن باتجاه مدمّرة أميركية

عربي و دولي

البنتاغون

الحوثيون

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