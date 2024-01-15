بلومبرغ: قطر توقف مؤقتاً نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب

وبحسب البيانات، كما نقلت "العربية.نت"، توقفت ما لا يقل عن خمس سفن للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر كانت متجهة نحو الممر في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر منذ يوم الجمعة.

وشمل التوقف نحو ثلاث ناقلات تابعة لقطر قبالة سواحل عمان، إحداهما في البحر الأحمر والأخرى في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من قناة السويس.