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عربي و دولي

بلومبرغ: قطر توقف مؤقتاً نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب

2024-01-15 | 02:14
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بلومبرغ: قطر توقف مؤقتاً نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب
بلومبرغ: قطر توقف مؤقتاً نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب

اشارت "العربية.نت" الى ان بيانات تتبع السفن التي تجمعها وكالة "بلومبرغ" اظهرت أن قطر أوقفت مؤقتا إرسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب بعد أن أدت الغارات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن إلى زيادة المخاطر في الممر المائي الحيوي.

وبحسب البيانات، كما نقلت "العربية.نت"،  توقفت ما لا يقل عن خمس سفن للغاز الطبيعي المسال تديرها قطر كانت متجهة نحو الممر في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر منذ يوم الجمعة.

وشمل التوقف نحو ثلاث ناقلات تابعة لقطر قبالة سواحل عمان، إحداهما في البحر الأحمر والأخرى في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من قناة السويس.

بلومبرغ: قطر توقف مؤقتاً نقل الغاز الطبيعي المسال عبر باب المندب

عربي و دولي

قطر

باب المندب

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