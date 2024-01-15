جزيرة ناورو تقطع علاقاتها مع تايوان... والصين ترحب

فقد أعلن رئيس الدولة الجزرية الصغيرة ديفيد أديانغ هذا الإجراء خلال خطاب نشر نصه عبر فيسبوك مؤكدا "قرار حكومة ناورو الاعتراف بجمهورية الصين الشعبية". وفي تايبيه أكدت تايوان أيضا قطع العلاقات مع ناورو.

الى ذلك رحبت الصين بقرار الجزيرة ناورو قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية "بصفتها دولة سيدة ومستقلة أعلنت ناورو أنها مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الصين" مضيفا "تقدر الصين قرار حكومة ناورو وترحب به".

بدورها اتهمت السلطات التايوانية اليوم الصين بممارسة "قمع دبلوماسي" بعد قرار الجزيرة قطع علاقاتها مع تايبيه للاعتراف ببكين.

وقالت الناطقة باسم الرئاسة التايوانية أوليفيا لين "فيما العالم بأسره يهنئ تايوان على نجاح الانتخابات، باشرت بكين قمعا دبلوماسيا يشكل ردا على القيم الديموقراطية وتحديا صارخا لاستقرار النظام العالمي".