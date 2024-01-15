وزير الدفاع البريطاني: الخطر النووي في العالم يتزايد ويجب ضمان امتلاكنا قدرات ردع لهذا الخطر

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لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين
لجنة المال الموازنة أنهت اجتماعها منذ بعض الوقت باقرار التعديلات على المواد المعلقة في موازنة ٢٠٢٤ ومن المتوقع ان يقدّم رئيسها تقريره في اليومين المقبلين
إذاعة جيش العدو: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة
إذاعة جيش العدو: انسحاب الفرقة 36 من قطاع غزة
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