القسام تعلن بفيديو على لسان محتجزة مقتل أسيرين إسرائيليين

كتائب القسام تنشر فيديو
אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה
نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت While we are
still Alive, Bring Us Home#خبرني pic.twitter.com/owWa2QN1cz
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 15, 2024
كتائب القسام تنشر فيديو
אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה
نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت While we are
still Alive, Bring Us Home#خبرني pic.twitter.com/owWa2QN1cz
اعلن الحرس الثوري الإيراني في البيان رقم 2، بانه "ردًا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنينا في كرمان، تم استهداف مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية، والتفاصيل ستُعلن لاحقًا".