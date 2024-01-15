القسام تعلن بفيديو على لسان محتجزة مقتل أسيرين إسرائيليين

اعلن الحرس الثوري الإيراني في البيان رقم 2، بانه "ردًا على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواطنينا في كرمان، تم استهداف مواقع لقيادة وتجمعات التنظيمات الإرهابية في سوريا بعدد من الصواريخ الباليستية، والتفاصيل ستُعلن لاحقًا".