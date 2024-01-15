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عربي و دولي

قصف إسرائيلي على حلب والدفاعات الجويّة السورية تتصدى

2024-01-15 | 16:00
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قصف إسرائيلي على حلب والدفاعات الجويّة السورية تتصدى
قصف إسرائيلي على حلب والدفاعات الجويّة السورية تتصدى

افادت وسائل اعلام سورية بان الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في سماء محافظه حلب السورية.

كما أشار المرصد السوري بأن انفجارات دوت في حلب ناجمة عن قصف إسرائيلي.

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قصف إسرائيلي على حلب والدفاعات الجويّة السورية تتصدى

عربي و دولي

إسرائيل

حلب

سوريا

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