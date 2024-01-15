قصف إسرائيلي على حلب والدفاعات الجويّة السورية تتصدى

دان العراق "العدوان الإيراني" على مدينة أربيل، معتبرا أنه يشكل "سلوكا عدوانيا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي"، وذلك في أعقاب تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف بالصواريخ الباليستية الذي طال مدينة أربيل شمالي العراق.