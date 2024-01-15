بالفيديو - صفارات الإنذار تدوي في القنصلية الأميركية وضربات على أربيل

في حين أشارت قناة الجزيرة عن مصدر أمني بأن "القنصلية الأمريكية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة".
دوي انفجارات كبيرة متكررة في #أربيل من جهة الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين pic.twitter.com/3UzqlCZkxS
— فايز الغانم (@faiez48987602) January 15, 2024
دوي انفجارات كبيرة متكررة في #أربيل من جهة الطريق المؤدي إلى مصيف صلاح الدين pic.twitter.com/3UzqlCZkxS
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دان العراق "العدوان الإيراني" على مدينة أربيل، معتبرا أنه يشكل "سلوكا عدوانيا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي"، وذلك في أعقاب تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف بالصواريخ الباليستية الذي طال مدينة أربيل شمالي العراق.
أكد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة نقلاً عن مصدر أمني مصري أن "القوات المصرية أحبطت محاولة تهريب مخدرات على الحدود جنوبي معبر العوجة".