بالفيديو - صفارات الإنذار تدوي في القنصلية الأميركية وضربات على أربيل

افادت وسائل اعلام عراقية عن سماع دوي 8 انفجارات في محافظة أربيل شمالي العراق، كما دوت صفارات الإنذار في القنصلية الأميركية.