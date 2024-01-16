مصر: إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود جنوبي معبر العوجة

ونقلت شبكة القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري القول إن "اشتباكات جرت أثناء إحباط محاولة تهريب المخدرات بجنوب معبر العوجة وتم القبض على 6 مهربين".من جهته، قال جيش الإحتلال الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على مسلحين مشتبه بهم حاولوا التسلل من مصر.وقال مسؤول "إسرائيلي" إن "المشتبه بهم على الأرجح كانوا يحاولون تهريب المخدرات عبر الحدود من مصر".وقال الجيش إن "حوالي 20 مشتبها بهم، بينهم العديد من المسلحين، وصلوا من الأراضي المصرية باتجاه منطقة الحدود".وأضاف أن "الجنود الذين كانوا يعملون في المنطقة أطلقوا النار باتجاه المسلحين، وتم تحديد إصابات".