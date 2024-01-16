إعتبره "سلوكاً عدوانياً".. العراق يدين القصف الإيراني على أربيل

دان العراق "العدوان الإيراني" على مدينة أربيل، معتبرا أنه يشكل "سلوكا عدوانيا على سيادة العراق وأمن الشعب العراقي"، وذلك في أعقاب تبنى الحرس الثوري الإيراني القصف بالصواريخ الباليستية الذي طال مدينة أربيل شمالي العراق.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن بغداد أدانت اليوم الثلاثاء "العدوان" الإيراني على أربيل الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في مناطق سكنية، وذلك بعدما قال الحرس الثوري الإيراني إنه هاجم "مقر تجسس" في إقليم كردستان العراق.

وجاء في البيان أن الحكومة العراقية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذا السلوك الذي تعتبره انتهاكا لسيادة العراق وأمن شعبه بما يشمل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

