السفيرة الأميركية بالعراق: أدين الهجمات الصاروخية على كردستان العراق وهجمات المسيرات على قاعدة أربيل الجوية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "قلقون بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر، والأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد".
قال متحدث باسم شركة "نيبون يوسن"، أكبر شركة شحن في اليابان قياسيا بحجم المبيعات، لـ "رويترز" إن الشركة علقت الثلاثاء مرور جميع السفن التي تشغلها عبر البحر الأحمر.
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، إن "الوضع في البحر الأحمر خطير للغاية، لأن تأثيره يمس العالم كله، ولا يقتصر على المنطقة فقط"، وأكّد أن "الخيار العسكري لن يحلّ الأزمة الحالية في البحر الأحمر".