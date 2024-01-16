"الجزيرة" عن مصدر في قوات اليونيفيل: لم نتلق أي تقرير عن تسلل إسرائيلي عبر الحدود مع لبنان ونفحص الأمر حالياً



قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الثلاثاء، إن "الوضع في البحر الأحمر خطير للغاية، لأن تأثيره يمس العالم كله، ولا يقتصر على المنطقة فقط"، وأكّد أن "الخيار العسكري لن يحلّ الأزمة الحالية في البحر الأحمر".