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بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة السفيرة الاميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون
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عربي و دولي

المتحدث بإسم الخارجية القطرية: إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة

2024-01-16 | 05:24
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المتحدث بإسم الخارجية القطرية: إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة
المتحدث بإسم الخارجية القطرية: إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة

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المتحدث بإسم الخارجية القطرية: إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة

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