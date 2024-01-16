تفاصيل عمليات القصف الصاروخي التي نفذها الحرس الثوري الإيراني



صدر عن الحرس الثوري الإيراني البيان التالي:



"قامت قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري، منتصف ليل أمس (الثلاثاء) بتنفيذ عملية صاروخية بنجاح كامل ضد مقر تجسس للموساد في إقليم كردستان العراق ومكان تجمع القادة والعناصر الرئيسية المسؤولة عن الأعمال الإرهابية في البلاد، وخاصة تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف: "تم خلال هذه العملية إصابة الأهداف وتدميرها بشكل دقيق بـ24 نوعاً من الصواريخ الباليستية على النحو الآتي:

إطلاق 4 صواريخ "خيبر شكن" من خوزستان على مقر تنظيم داعش التكفيري في منطقة إدلب السورية.

إطلاق 4 صواريخ من الغرب و7 صواريخ أخرى من شمال غرب البلاد على مقر تجسس الموساد في إقليم كردستان العراق.

كما تم إطلاق 9 أنواع من الصواريخ على مواقع المجموعات الإرهابية الأخرى في مناطق أخرى من الأراضي السورية المحتلة".