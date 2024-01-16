عملاقة الشحن اليابانية تنضمّ الى الشركات التي أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر

وأوضح المتحدث أن الشركة، المعروفة أيضا باسم "إن.واي.كيه لاين" أصدرت في الوقت نفسه تعليمات لسفنها التي تُبحر بالقرب من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة بينما تدرس تغيير المسار.وأصبحت عملاقة الشحن اليابانية أحدث من ينضم إلى شركات الشحن العالمية التي أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر بعد نصيحة من القوة البحرية المشتركة "حارس الازدهار" بتجنب المنطقة عقب الضربات الأميركية البريطانية ضد أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن.من جانب آخر، أظهرت بيانات تتبع السفن من شركة "LSEG" (إل.إس.إي.جي)، الثلاثاء، أن أربع ناقلات تستخدم في نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال القطري استأنفت رحلاتها بعد توقفها لعدة أيام.