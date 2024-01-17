أنصار الله تقلّل من شأن تصنيف واشنطن لها كـ "منظمة إرهابية": لن يغيّر من موقفنا الداعم لفلسطين



اعتبرت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الأربعاء، أن قرار أميركا إعادة تصنيفها منظمةً إرهابيةً "لا قيمة له"، مشددة على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني من خلال منع السفن المرتبطة بـ "إسرائيل" من المرور في البحرين الأحمر والعربي.