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عربي و دولي

عشرات الشهداء في غزة.. والإحتلال يتكبّد المزيد من القتلى خلال المعارك

2024-01-17 | 14:57
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عشرات الشهداء في غزة.. والإحتلال يتكبّد المزيد من القتلى خلال المعارك
عشرات الشهداء في غزة.. والإحتلال يتكبّد المزيد من القتلى خلال المعارك

أعلنت المقاومة الفلسطينية تدمير نحو 15 آلية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط أكثر من 12 قتيلاً في صفوفه، وفي حين تواصلت الغارات الإسرائيلية بقصف مناطق عديدة في قطاع غزة مخلفة 163 شهيدا، رفض عدد من قوات الاحتياط به المشاركة في القتال داخل القطاع.

وقالت القسام إن مقاتليها في مخيم المغازي وسط القطاع، أكدوا تدمير 6 دبابات ميركافا إسرائيلية. وفي مخيم المغازي وحي التفاح دمروا 3 آليات، بين ناقلة جند، وجرافة، إحداها دُمرت في مهمة مشتركة مع سرايا القدس، الجناح العسكري لـحركة الجهاد الإسلامي.
وقالت كتائب القسام إن مقاتليها أجهزوا على 5 جنود، 4 منهم قنصا بمخيم المغازي، بينما قُتل الخامس بحي الشيخ رضوان.
واستهدفت القسام في مخيم المغازي قوة خاصة من 7 جنود بقذيفة "تي بي جي"، وأجهزوا عليهم من مسافة صفر.
وفي محاور خان يونس، استهدفت كتائب القسام تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة بقذائف الهاون. وقالت القسام إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية راجلة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح على تخوم حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.
وفي حي الكرامة، شمال غرب مدينة غزة، أوقع مقاتلو القسام قوة إسرائيلية خاصة في كمين بأحد المنازل، وفجروا بها عبوة مضادة للأفراد، كما استهدفوا في حي الكرامة، وفي خان يونس، 3 دبابات، منها دبّابتا ميركافا بقذيفة "الياسين 105".
وبثت القسام صورا قالت إنها للاستيلاء على مسيّرتين من نوع "سكاي لارك" بمدينة غزة. كما بثت صورا قالت إنها لاستهداف وحدات الهاون القسامية تجمعات العدو في محاور التوغل في قطاع غزة.
من جهتها، قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون تجمعات لجنود إسرائيليين جنوب البريج وسط قطاع غزة، واستهدفت آلية عسكرية وجرافة شرق البريج.
وأعلنت سرايا القدس أنها أسقطت مسيّرة "كواد كابتر" إسرائيلية خلال تنفيذها مهمة استخباراتية في مخيم البريج.
وذكرت سرايا القدس أيضا أنها استهدفت "مقر قيادة العدو الصهيوني بصاروخ موجّه في محيط كلية العلوم والتكنولوجيا، جنوب خان يونس".
في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم 3 ضباط، في معارك بقطاع غزة.
كما أعلن جيش الاحتلال إصابة 35 عسكريا في معارك بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبذلك، ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال المعلنة منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول إلى 529، بينهم 195 منذ بدء عملية التوغل البري في القطاع في 27 من الشهر ذاته، وفق بيانات الجيش.
كما ارتفعت حصيلة المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ اندلاع الحرب إلى 2602، بينهم 1152 منذ بدء العملية البرية في غزة.
من ناحية أخرى، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام بعملية إنزال جوي إلى الفرقة 98 التي تقاتل في خان يونس بغزة.
وأظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي عملية نقل هذا العتاد إلى طائرات حربية. كما أظهرت تحليق الطائرات ومن ثم عملية الإنزال الجوي فوق خان يونس، وقد تضمن العتاد سلاحا ووقودا وغذاء.
وقد واصلت قوات الاحتلال قصفها المتواصل لأنحاء قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة في القطاع أن عدد الشهداء اليوم فقط تجاوز 163، عشرات منهم في استهداف منازل وبنايات سكنية في حي الدرج بمدينة غزة، وأخرى في محيط مستشفى ناصر في خان يونس.
من جهته، أعاد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو تأكيده استمرار الحرب على غزة إلى حين "القضاء على حماس، وإعادة المخطوفين، وضمان عدم تشكيل غزة أي تهديد لإسرائيل".
 
عشرات الشهداء في غزة.. والإحتلال يتكبّد المزيد من القتلى خلال المعارك

عربي و دولي

قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي

القسام

سرايا القدس

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