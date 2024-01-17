بالفيديو - أنصار الله تعلن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن: أي إعتداء جديد لن يبقى دون عقاب

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

"إنتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ودعما وإسنادا لصمود إخواننا في قطاع غزة وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة ( جينكو بيكاردي) الأميركية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله.

إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمر ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن العزيز واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.

إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة،

وأن عملياتها ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة".