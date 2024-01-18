"جولة رابعة من الضربات".. غارات جديدة تستهدف الحوثيين في اليمن

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ، فجر اليوم الخميس، جولة رابعة من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن، وذلك بعد ساعات من إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى (سنتكوم)، في بيان، إنه "تم قصف 14 منصة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف البيان أنّ "هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطرا داهما على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة".

من جانبها، ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثي باليمن، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أن قصفا أميركيا بريطانيا استهدف محافظات الحديدة وتعز وذمار والبيضاء وصعدة.