بعد الضربات.. إيران تطالب باكستان بـ "تفسير عاجل"

طالبت إيران، الخميس، باكستان بتفسير لضربتها الجوية في محافظة سيستان وبلوشستان، والتي قالت الأخيرة إنها استهدفت "أوكار الإرهابيين".

ماذا حدث؟



- نفّذ الجيش الباكستاني ضربات خلال الليل في إيران، وفق ما أعلن مسؤول إستخباري باكستاني.

- الضربات نفذت ضدّ مجموعات مُسلّحة "مناهضة لباكستان" موجودة داخل إيران.

- سُمع دويّ انفجارات عدّة صباح الخميس في جنوب شرق إيران، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ "أهداف إرهابيّة" في باكستان.

- نقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ "انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان".

- عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية في إقليم سستان وبلوخستان الإيراني.

- إعلام رسمي تحدث عن مقتل ثلاث نساء وأربعة أطفال جراء الهجوم.