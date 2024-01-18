الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

وكالة الأنباء الإيرانية: إرتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سراوان إلى 9

2024-01-18 | 02:48
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وكالة الأنباء الإيرانية: إرتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سراوان إلى 9
وكالة الأنباء الإيرانية: إرتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سراوان إلى 9

مقالات ذات صلة
وكالة الأنباء الإيرانية: إرتفاع عدد قتلى الهجمات الباكستانية على سراوان إلى 9

عربي و دولي

الأنباء

الإيرانية:

إرتفاع

الهجمات

الباكستانية

سراوان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الداخلية الإيراني: القتلى التسعة في الهجوم الباكستاني على سراوان يحملون الجنسية الباكستانية
إيران تستدعي القائم بالأعمال الباكستاني في طهران.. والصين تعرض وساطتها لإزالة التوتر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

البيت الأبيض: "إسرائيل" ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود
16:16

البيت الأبيض: "إسرائيل" ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود

أعلن البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء ا العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود.

16:16

البيت الأبيض: "إسرائيل" ستسمح بشحن الدقيق إلى غزة عبر ميناء أشدود

أعلن البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء ا العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود.

رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية
16:02

رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قال مسؤولو صحة فلسطينيون لوكالة رويترز، إن "مراهقا فلسطينيا أميركياً قتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة".

16:02

رويترز: مقتل مراهق فلسطيني - أميركي على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

قال مسؤولو صحة فلسطينيون لوكالة رويترز، إن "مراهقا فلسطينيا أميركياً قتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة".

"إسرائيل" تقتل أحد ضباطها
15:50

"إسرائيل" تقتل أحد ضباطها

نشرت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي الضابط أوهاد يعلوني معلنةً إنه "قتل في غارة جوية إسرائيلية".

15:50

"إسرائيل" تقتل أحد ضباطها

نشرت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي الضابط أوهاد يعلوني معلنةً إنه "قتل في غارة جوية إسرائيلية".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024