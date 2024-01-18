وزير الداخلية الإيراني: القتلى التسعة في الهجوم الباكستاني على سراوان يحملون الجنسية الباكستانية

أعلن البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن ورئيس وزراء ا العدو الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ستسمح بشحن الدقيق للفلسطينيين في قطاع غزة عبر ميناء أشدود.
قال مسؤولو صحة فلسطينيون لوكالة رويترز، إن "مراهقا فلسطينيا أميركياً قتل برصاص قوات الأمن الإسرائيلية يوم الجمعة في الضفة الغربية المحتلة".
نشرت "ألوية الناصر صلاح الدين"، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية المتحالفة مع حركة حماس في غزة، مقطع فيديو يظهر الأسير الإسرائيلي الضابط أوهاد يعلوني معلنةً إنه "قتل في غارة جوية إسرائيلية".