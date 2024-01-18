روسيا تؤكد.. قادرون على تخطي إقتصاد اليابان في غضون 4 سنوات

وقال بوتين، في اجتماع حكومي، إنه في الليلة السابقة ناقش الوضع الاقتصادي مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.وأضاف أن رئيس الوزراء الروسي "يعتقد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي نتحدث عنه الآن يبلغ 3.5 بالمئة، وفي الواقع، مع حسابات أكثر دقة، قد يتبين أنه أعلى قليلاً"، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (تاس) الروسية.وأوضح أن نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوع في الغالب بالطلب المحلي الاستهلاكي والاستثماري، بالإضافة إلى ذلك "أظهر الإنتاج الصناعي والبناء والزراعة والسياحة أداءً جيدًا".لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر من خطر التضخم، وقال إن نمو التضخم السنوي بنسبة 7.4 بالمئة يعد تحديا للاقتصاد المحلي.وفي سياق متصل، أكد وزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، أن روسيا قادرة تماما على تجاوز الاقتصاد الياباني في غضون 3 - 4 سنوات بشرط الحفاظ على نمو سنوي لا يقل عن 2 بالمئة.وجاءت تصريحات الوزير الروسي خلال اجتماع حكومي عقد الأربعاء برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الشؤون الاقتصادية.وتابع ريشيتنيكوف، قائلاً: "الاقتصاد الروسي تفوق على الاقتصاد الألماني في العام 2021، من حيث تصنيف الاقتصادات بحسب تعادل القوة الشرائية، وعزز الاقتصاد الروسي هذا التفوق في 2022، والآن أمامنا الاقتصاد الياباني، وإذا ظل الفارق في معدلات النمو قائما، ونما الاقتصاد الياباني بأقل من 1 بالمئة، فيما حافظنا على معدل نمو عند 2 بالمئة فعلى المدى المتوسط في غضون 3 - 4 سنوات سنكون قادرين على تجاوز الاقتصاد الياباني".